KDP: Süleymaniye’de 2 sandalyeyi garantiledik

SÜLEYMANİYE (K24)

K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Süleymaniye Teşkilatı yetkililerinden Kameran Xerib, Süleymaniye’de aday gösterdikleri iki ismin seçildiğini, bir adayın daha kazanma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Kameran Xerib, “Süleymaniye’de iki sandalyeyi garantiledik. 3’üncü sandalyeyi kazanma ihtimalimiz de var. Şüphesiz sonuçlar bizim açımızdan sevindirici” dedi.

Kazanan Kürt adayların Bağdat’ta ortak bir tutum sergilemesi gerektiğini vurgulayan Xerib, şunları kaydetti:

“KDP olarak huzurlu ve sağlıklı bir kampanya yürüttük ve vatandaşlarımızın güvenini kazandık. Her seçimde olduğu bu seçimde de oy sayımı konusunda endişelerimiz vardı. Ancak önemli olan şu ki; Kürdistan Irak’taki egemenliğin en önemli ortağıdır ve Iraklı taraflara Kürdistan’ın tüm bileşenleri ve partilerinin ortak bir tutuma sahip olduğu ve kendi hakları için her zamankinden daha fazla çaba göstereceği mesajının verilmesidir.”

KDP Ninova’da 9, Kerkük’te 2 sandalyeyi garantilediğini açıklamıştı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, Kerkük’te seçime katılım oranının yüzde 43 olduğunu açıklamıştı.

Irak genelinde seçime katılım oranı ise yüzde 41 oldu.