Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

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İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre Kanada doğumlu David Card, "Çalışma ekonomisine deneysel katkılarından" dolayı ödüle layık görüldü.

Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens'e ise, "Nedensel ilişkilerin analizine metodolojik katkılarından" dolayı Nobel verildi.

Üç ekonomistin birbirini tamamlayıcı çalışmalarının deneysel araştırmalarda devrim niteliği taşıdığı belirtildi.

Ödül 2020'de açık artırma teorisinin geliştirilmesine katkı sunan Amerikalı ekonomistler Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson'a verilmişti.

Milgrom ve Wilson'un keşiflerinin "dünya çapında satıcılara, alıcılara ve vergi mükelleflerine fayda sağladığı" belirtilmişti.