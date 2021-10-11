Ekonomi

Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

2021 Nobel Ekonomi Ödülü'nü David Card ile Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens kazandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Nobel ekonomi ödül 2021

HABER MERKEZİ

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre Kanada doğumlu David Card, "Çalışma ekonomisine deneysel katkılarından" dolayı ödüle layık görüldü.

Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens'e ise, "Nedensel ilişkilerin analizine metodolojik katkılarından" dolayı Nobel verildi.

Üç ekonomistin birbirini tamamlayıcı çalışmalarının deneysel araştırmalarda devrim niteliği taşıdığı belirtildi.

Ödül 2020'de açık artırma teorisinin geliştirilmesine katkı sunan Amerikalı ekonomistler Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson'a verilmişti.

Milgrom ve Wilson'un keşiflerinin "dünya çapında satıcılara, alıcılara ve vergi mükelleflerine fayda sağladığı" belirtilmişti.

 

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv