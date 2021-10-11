Politika

İran Kudüs Gücü Komutanı Kaani'den Irak’a dikkat çeken ziyaret

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Bağdat’ta temaslarda bulunuyor.
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Irak İsmail Kaani Irak İran

BAĞDAT (K24)

2020 yılında ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin yerine bu göreve getirilen İsmail Kaani’nin Irak’ta olduğu bildirildi.

Bağdat’a ulaşan Kaani’nin üst düzey Şii siyasetçiler ile Haşdi Şabi milis grubu yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Bu, Kaani’nin Irak’a düzenlediği beşinci ziyaret oldu.

Rus medyası Kaani’nin ziyaretinin gizli olduğunu ve Şii gruplar ile İran Pasdaran ordusu arasındaki işbirliğini düzenleme amacıyla yapıldığını yazdı.

Kaani’nin ziyaretinin, Irak genel seçimlerinden bir gün sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

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