Afrin’de şiddetli patlama

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Afrin’de bir askeri karargah yakınında bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini açıkladı.

Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gözlemevi, patlamanın kent merkezindeki Hal Çarşısı yakınlarında bulunan Selam Ordusu isimli silahlı grubun karargahı yakınında yaşandığını aktardı.

Patlamada ölenlerin sivil mi yoksa silahlı gruba mensup kişiler mi olduğu netleşmezken, olay yerinde çekilen fotoğraflarda bir çocuğun yaralı olduğu görülüyor.