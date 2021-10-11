İşte sonuçlar: Hangi vilayette kim kazandı?
ERBİL (K24)
K24’ün ulaştığı bilgilere göre Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Irak seçimlerinde 32 sandalyeyi garantiledi, 33’üncü sandalye ise oy sayımının ardından netleşecek.
Oyların yüzde 82’si sayılırken, vilayetlere göre kazananların isimleri netleşmeye başladı.
İşte vilayetlere göre kazananlar:
ERBİL: KDP 11, Yeni Nesil 3, Kürdistan Koalisyonu (KYB/Goran): 1
DUHOK: KDP 8, Kürdistan Koalisyonu 1, Kürdistan İslami Birlik (Yekgirtu): 1
SÜLEYMANİYE: KDP 3, Kürdistan Koalisyonu 6, Yeni Nesil 5, Yekgirtu 2, Kürdistan İslami Topluluk (Komel): 1
KERKÜK: KDP 2, Kürdistan Koalisyonu 3, Yeni Nesil 1, Türkmen Cephesi 1, Fetih Koalisyonu 1
NİNOVA: KDP 9, Kürdistan Koalisyonu 1
DİYALA: KDP 1 (netleşmedi), Kürdistan Koalisyonu 1