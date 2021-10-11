Goran Hareketi özür diledi: Hata ve sorumluluk bizim

ERBİL (K24)

Goran Hareketi’nden yapılan açıklamada, “Irak genel seçimlerinde ortaya çıkan ilk sonuçları Goran Hareketi’nin gereken oyu alamadığını ve kazanamadığını gösteriyor” denildi.

Açıklamanın devamında şunlar belirtildi:

“Buradan seçim kampanyasını yürütenlere ve gönül verenlere teşekkür ediyor, Goran Hareketi seçmenlerinden özür diliyoruz. Halkın güvenini kaybetmemize yol açan bazı konulardaki durumlara rağmen hata ve eksikliklerin bizden kaynaklandığını kabul ediyoruz.

Açık bir şekilde ifade ediyoruz ki Hareket’in değişime ve kendini ve siyasetini gözden geçirmesine ihtiyaç var. Çünkü seçmenimizin büyük bölümü tavır alarak seçimi boykot etmiştir. Karar ve sorumluluk almaya ihtiyaç vardır. Bu sorumluluğu almaya hazırız. En kısa zamanda değişimlere başlayacağız.”