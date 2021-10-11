Politika

Goran Hareketi özür diledi: Hata ve sorumluluk bizim

Goran Hareketi, seçimdeki başarısızlığın sebebinin kendi partileri olduğunu belirterek seçmen ve üyelerinden özür diledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Goran Hareketi Irak Seçimleri 2021

ERBİL (K24)

Goran Hareketi’nden yapılan açıklamada, “Irak genel seçimlerinde ortaya çıkan ilk sonuçları Goran Hareketi’nin gereken oyu alamadığını ve kazanamadığını gösteriyor” denildi.

Açıklamanın devamında şunlar belirtildi:

“Buradan seçim kampanyasını yürütenlere ve gönül verenlere teşekkür ediyor, Goran Hareketi seçmenlerinden özür diliyoruz. Halkın güvenini kaybetmemize yol açan bazı konulardaki durumlara rağmen hata ve eksikliklerin bizden kaynaklandığını kabul ediyoruz.

Açık bir şekilde ifade ediyoruz ki Hareket’in değişime ve kendini ve siyasetini gözden geçirmesine ihtiyaç var. Çünkü seçmenimizin büyük bölümü tavır alarak seçimi boykot etmiştir. Karar ve sorumluluk almaya ihtiyaç vardır. Bu sorumluluğu almaya hazırız. En kısa zamanda değişimlere başlayacağız.”

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv