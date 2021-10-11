‘Aşılama virüse karşı yüksek derecede etkili’

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Dünyanın en kapsamlı aşı araştırması olduğu belirtilen çalışma, aşılanmanın hastaneye kaldırılmayı ve 50 yaş üzerindeki ölümleri yüzde 90 oranında düşürdüğü sonucuna varıldı. Aşıların ayrıca Delta varyantına karşı da etkin bir koruma sağladığı ortaya kondu.

11 milyon aşılı ve 11 milyon aşısız gönüllü üzerinde yapılan araştırma 27 Aralık 2020 ile 20 Temmuz 2021 arasında yapıldı.

50 yaşın üzerindeki bu kişilerde ikinci dozdan 14 gün sonra araştırmacılar, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılma riskinin yüzde 90'ın üzerinde azaldığını tespit etti.

Araştırmacılar, Covid-19'un Delta varyantı konusunda da benzer sonuçlarla karşılaştı. Örneğin 75 yaş ve üzeri kişilerde aşının etkinlik oranı yüzde 84, 50-74 yaş arasında ise yüzde 92 olarak belirlendi.

Bu etkinlik seviyesinin ülkede kullanılan tüm aşı markaları için geçerli olduğunu ifade eden araştırmacılar, Pfizer/BioNtech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının sağladığı korumanın, hastalığın en güçlü varyantlarında bile 5 aya kadar azalmadığına işaret etti.

İki ayaklı olarak yürütülen araştırma ilk olarak 75 yaş ve üzeri toplam 7,2 milyon kişi üzerinde gerçekleştirildi. İkinci ayakta ise 50 ile 74 yaş arası toplam 15,4 milyon kişi testlere katıldı.

Sonuçların karşılaştırılması için araştırmacılar gönüllüleri çift olarak inceledi.

Aşı olmuş bir kişi ile aynı tarihte aşı olmamış aynı yaşta ve cinsiyette bir kişi takip edildi ve 20 Temmuz'a kadar hastaneye kaldırılma oranları saptandı.

Sadece pandeminin ağır şekillerine karşı aşıların etkinliğini ölçen araştırma, hastalığın hangi seviyeye kadar bulaşmasının ya da bulaştırılmasının engellendiği sorusuna yanıt vermiyor. (Kaynak: Euronews)