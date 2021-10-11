Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 vakalarında düşüş

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 3 bin 113 Covid-19 testi yapılırken, 401 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1655 kişi sağlığına kavuşurken, 19 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 208 bin 46 Covid-19 testi yapılırken, 343 bin 631 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 315 bin 263 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 38 kişi yaşamını yitirdi.

22 bin 330 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.