İşte dünyanın ‘yaşaması en güvenli’ 5 şehri

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Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit (EIU) 2021 yılına dair güvenli şehirler endeksini yayımladı.

Bu endekse göre 60 şehir altyapı, dijital hayat, kişisel güvenlik, çevresel faktörler gibi 76 güvenlik göstergesine göre sıralandı.

Bu yıl pandemiye hazırlık ve Covid-19 ölüm oranı gibi değerler de eklendi.

Bu sıralamaya göre Kopenhag, Toronto, Singapur, Sydney ve Tokyo ilk beş sıraya yerleşti.

KOPENHAG

Danimarka'nın başkenti Kopenhag, özellikle endeksin çevresel faktörleri açısından öne çıkıyor.

Hava kalitesi, atıkların yönetimi, şehirdeki orman alanı, yenilenebilir enerjinin de içine girdiği sürdürülebilirlik gibi faktörler açısından iyi bir performans gösterdi.

Eylül 2021'de kısıtlamaların kalktığı şehirde pandemi sırasında şehirde yaşayanların karantinayla başa çıkması için yeşil alanlar büyük önem taşıdı.

TORONTO

Kanada'nın en büyük şehri Toronto, altyapı ve çevre güvenliği gibi alanlarda gösterdiği güçlü performans ile endekste ikinci sırada geliyor.

Şehirde yaşayanlar özellikle topluluklar arasındaki iletişimin iyi olmasından memnun; böylelikle aşı bilinci de yükselmiş oldu.

Evlerini terk edemeyen kişiler ya da siyah toplulukları hedefleyen programlarla aşıların herkese eşit bir şekilde ulaşması hedeflendi.

SİNGAPUR

Dijital güvenlik, sağlık güvenliği ve altyapı güvenliği açısından ikinci gelen Singapur, dijital gözetleme ve temas takip ile bu özelliklerini kullanarak daha pandeminin ilk günlerinde hızlı bir şekilde ilerledi.

Singapur aynı zamanda nüfusunun yüzde 80'ini aşılayarak bu açıdan da dünyanın en yüksek aşılama oranına sahip ülkelerinden biri. Halen gözetleme ve temas takibe ise devam ediyor.

SYDNEY

Avustralya'nın en büyük şehri Sydney güvenlik açısından beşinci sırada yer alırken sağlık güvenliği açısından da 10. sıraya yerleşti.

Pandeminin başlamasıyla sınırlarını kapatan ilk ülkelerden biri olan Avustralya, sıkı karantina koşulları uygulamaya soktu.

Avustralya'da kişi başına düşen Covid-19 ölüm oranı dünyanın en alt sıralarında geliyor.

New South Wales eyaletinde aşılama oranının yüzde 70'e varmasıyla kasım ayında kimi sınırlamaların kalkması ve uluslararası sınırların açılması bekleniyor.

TOKYO

Japonya'nın başkenti Tokyo, endeksin beşinci sırasına yerleşirken sağlık sistemine erişim, pandemiye hazırlılık, beklenen yaşam süresi, akıl sağlığı ve Covid-19 ölüm oranı gibi değerleri ölçen sağlık güvenliği açısından ise yukarılarda geliyor.

Olimpiyatlar sırasında vaka sayıları yükselmiş olsa da nüfusta aşılama oranının yüzde 60'a çıkmasıyla hastalanma oranı ciddi bir şekilde düştü.

Böylece eylül sonunda koronavirüs kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırıldı.

Bunun yerine tıbbi binalara ve büyük etkinliklere girmek için aşı sorulması ya da şirketlerin aşılılara indirim önermesinin teşvik edilmesi planlanıyor.

Tokyo, ulaştırma güvenliği, yayalara kolaylık ve ulaşım ağı gibi faktörleri ölçen altyapı güvenliği açısından da ilk beşin içinde yer alıyor. (Kaynak: BBC)