Erdoğan: Suriye'de gereken adımları atacağız

HABER MERKEZİ

Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki saldırıya ilişkin olarak, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır" dedi.

Erdoğan, "Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız" açıklamasında bulundu

“FAHİŞ FİYATLARA YÖNELİK HER TÜRLÜ TEDBİRLERİ ALIYORUZ”

Erdoğan, Türkiye'nin “en iyi kriz yönetimi yürüten ülkelerin başında geldiğini” belirterek, "Türkiye salgında en iyi kriz yönetimi yürüten ülkelerin başında geliyor. Bizim önceliğimiz milletimizin huzuru, refahıdır. Fahiş fiyat artışlarından dolayı sıkıntıya düşen çalışan ve üreticilerimiz için her türlü tedbiri alıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Türkiye'nin göçmen yükünü kaldıracak bir gücünün kalmadığını belirten Erdoğan, "Son dönemde göç yönetiminde de yeni strateji ve uygulamaları da devreye alıyoruz. Son 5 yılda 2 milyon 350 bin kişiyi ülkemize giriş yapmadan sınırda engelledik. Artık bu yükü tek başına üstlenmemiz mümkün değildir. Sadece maddi külfet paylaşımıyla meselenin çözülemeyecek boyuta ulaştığını herkes görmelidir. Türkiye'nin bu doğrultuda atılacak her adıma katkı sağlayacağından kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.