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Başkan Barzani: Başarıda gururlanmayın, başarısızlıkta ümitsiz olmayın

Başkan Mesud Barzani, seçimlerdeki başarının KDP kadrolarının daha çok hizmet etmesine vesile olması gerektiğini kaydederek, “Her zaman Barzanilerin değerli öğüdü olan ‘Başarıda gururlanmayın, başarısızlıkta ümitsiz olmayın’ aklımızda bulunmalı” dedi.
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kürdistan Mesud Barzani Irak Seçimleri 2021 KDP Kürdistan Bölgesi Kerkük

HABER MERKEZİ

Başkan Mesud Barzani, Irak Parlamentosu seçimlerinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi ve KDP’nin seçim başarısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Irak Parlamentosu seçimleri ve Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) seçimlerdeki başarısı dolayısıyla Kürdistan halkını kutladığını söyleyen Başkan Barzani, KDP kadrolarını medeni ve sakin bir şekilde yürüttükleri çalışmayla KDP’ye büyük bir başarı kazandırdıklarını ve şehitlerin ruhu sevindirdiklerini kaydederek, KDP üyeleri ve taraftarlarını kutladı.

KDP’nin seçimlerdeki başarısının Kürdistan halkının mücadelesinin temel ve değerlerinin başarısı anlamına geldiğini vurgulayan Başkan Barzani, bu başarının Kürdistan halkının hiçbir durumda tarih ve değerlerini terk etmeyeceğine dair tüm taraflara verilmiş bir mesaj olduğunu bildirdi.

Bu başarının KDP kadrolarının daha çok hizmet etmesine vesile olması gerektiğini kaydeden Başkan Barzani, “Her zaman Barzanilerin değerli öğüdü olan ‘Başarıda gururlanmayın, başarısızlıkta ümitsiz olmayın’ aklımızda bulunmalı” dedi.

Kürdistan Bölgesi ve Irak Yüksek Seçim Komisyonu, güvenlik kurumları ve ilgili kurumlara teşekkür eden Başkan Barzani, seçimlerin medeni bir şekilde gerçekleştiğini belirtti.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin seçimlerin gerçekleşmesindeki rolünü önemli gördüklerini söyleyen Başkan Barzani, seçim sürecinin başarılı olmasının, halkın iradesi ve demokrasinin başarısı olduğunun altını çizdi.

Seçimlerin ardından Kürdistani tarafların birlik olup birbirini tamamlamasını ümit ettiğini kaydeden Başkan Barzani, “Tüm tarafların birlikte ortak bir amaç için, Kürdistan’ın yüksek çıkarları için, gerçek ortaklık temelinde Kürdistan halkının hak ve kazanımlarını korumak için çalışmalarını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Barzani, “Tekrar Kürdistan halkına teşekkür ediyorum. Özel bir teşekkür de Kürdistan’ın kalbi Kerkük’teki mücadeleci ve inançlı kardeşlerime” ifadeleriyle mesajını bitirdi.

 

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