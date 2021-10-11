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Irak seçimleri: Nihai olmayan sonuçlar açıklandı

Sadr Grubu 73 sandalye elde ederek Irak seçimlerinde birinciliği elde ederken, KDP ise 32 sandalye elde ederek Kürdistan Bölgesi’nde birinci oldu.
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Irak KDP Sadr Hareketi Kürdistan Bölgesi Irak Seçimleri 2021

ERBİL (K24)

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu’nun nihai olmayan ilk seçim sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu, 329 sandalyeli parlamentoya 73 vekil gönderdi.

38 sandalyeyle eski Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi’nin başında olduğu Takaddum (İlerleme) Koalisyonu ikinci oldu.

Eski başbakanlardan Nuri Maliki’nin başını çektiği Kanun Devleti Koalisyonu 37 vekille üçüncü sırada yer aldı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ise 32 vekil ile dördüncü sırada yer aldı.

Partilerin diğer dağılımları ise şöyle:

Bağımsız adaylar: 20

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB): 17

Azim Koalisyonu: 15

Fetih Koalisyonu: 14

Yeni Nesil: 9

Kürdistan İslami Birlik (Yekgirtu): 9

İşrak-i Kanun: 6

Kürdistan Adalet Toplumu (Komel): 1

Irak Yüksek Seçim Komisyonu, kesin sonuçları henüz açıklamadı.

Irak'ta 2003 yılından bu yana beşincisi yapılan seçimlerin, yüzde 41'le en düşük katılım oranına sahip seçim olduğu ifade edildi.

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