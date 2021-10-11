Yunanistan sınır muhafızlarının sayısını artırdı

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Euronews’te yer alan habere göre Yunanistan, Avrupa’ya yönelik yeni bir göç dalgasını önlemek için Türkiye ile ortak sınırında nöbet tutan muhafızlarının sayısını artırdı.

Habere göre ortak sınırda devriye gezen ve sayısı geçen yıl 1000’den 1500’e çıkartılan sınır birliğine takviye için 250 kişi daha gönderilecek.

Buna ilave olarak, havaalanları ile Yunanistan ve Türkiye ortak sınırına yakın bölgelerde görev yapması için ilave 800 sınır muhafızı personel daha işe alınacak.

Yunanistan, son iki yıl içinde düzensiz göçmenlere yönelik politikalarını sertleştirirken, Türkiye ile ortak sınırına ördüğü duvarı uzatma yoluna gitmiş ve buraları yüksek teknoloji içeren gözetleme kameraları ile donatmıştı.

İnsan hakları dernekleri Yunanistan’ı ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaparken yakaladığı düzensiz göçmenlerin mülteci başvurusu yapmalarını engelleyerek, doğrudan sınır dışı etme yoluna gittiği gerekçesiyle son dönemde sert eleştiriler yöneltiyor.