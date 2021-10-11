Başbakan: Bağdat'ta ulusal çıkarlarımızı savunmanızı rica ediyorum

ERBİL (K24)

Twitter hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, Irak Parlamentosu seçimlerinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Seçim kampanyasının başarılı şekilde yürütüldüğünü kaydeden Başbakan, tüm yeni parlamenterleri kutladığını söyledi.

“Demokratik sürecimiz hizmetiniz sayesinde daha güçlü olacak” diyen Başbakan, “Hepinizle, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Başbakan Mesrur Barzani, “Bağdat’a giderken ulusal çıkarlarımızı savunmanızı rica ediyorum” şeklinde konuştu.