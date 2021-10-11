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Kerkük’te güvenlik güçlerinden KDP’lilerin seçim kutlamasına müdahale

K24 Kerkük muhabiri, Kerkük’te güvenlik güçlerinin seçim zaferini kutlayan KDP’lilere saldırdığını bildirdi.
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kürdistan Kerkük KDP KYB Irak Seçimleri 2021

KERKÜK (K24)

Kerkük’te Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) destekçilerinin seçim kutlamasına güvenlik güçleri müdahale etti.

K24 Kerkük muhabiri, Kerkük’te güvenlik güçlerinin seçim zaferini kutlayan KDP’lilere saldırdığını bildirdi.

Saldırıda yaralananlar oldu.

KDP’lilerin gerçekleştirdiği kutlamaya Kürdistan Yurtsever Birliği (KYB) destekçileri de katılırken, kutlama Kerkük güvenlik güçleri tarafından engellendi.

Caddelere inen Kerküklülerin söz konusu güçler tarafından durduruldukları kaydedilirken, Kerküklüler 16 Ekim 2017’den sonra kente giren silahlı güçlerin kenti terk etmesi gerektiğini dile getirdi.

 

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