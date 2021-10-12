Sadr: Bu, milislere karşı kazanılmış bir zaferdir

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Irak'ta pazar günü yapılan seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre en fazla oyu alan Mukteda es-Sadr'ın liderliğini yaptığı koalisyon, 329 sandalyeden 73’ünü kazandı.

Sadr, televizyonlara çıkarak zafer konuşması da yaptı ve "yabancı devletlerin müdahalesinden bağımsız milliyetçi bir hükümet kurma" sözünü verdi: "Irak'ın içişlerine karışmayan her türlü büyükelçiliğe kapımız açıktır. Kutlamalar sokaklarda silahsız şekilde yapılacaktır."

“Allah’a şükürler olsun ki büyük bir kitleye yardım etti. O kitle ki Batılı değil Doğuludur” diyen Sadr, “Bugün halkın, devletin ve kahraman güvenlik güçlerinin günüdür. Mazlumların zalimlere galip geldiği gündür. Büyük ve milislere karşı zaferin kazanılmış olduğu gündür” ifadelerini kullandı.

Sadr sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugünden itibaren yolsuzluk yapanlara yer yok. Silah da sadece devletin elinde olmalı, devlet haricinde silah kullanımı yasaklanmalı. Özellikle de savunma cephesi propagandası yapanlar ve türevleri için. Halkın, barış için milisler olmadan yaşamaya hakkı vardır.”