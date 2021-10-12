Yaşam

ABD'de bir uçak yerleşim yerine düştü

California eyaletinin güneybatısındaki San Diego County'de yerleşim yerine bir uçağın düşmesi sonucu en az iki kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.
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ABD ABD uçak düştü Güney California

HABER MERKEZİ

ABD'nin California eyaletinin güneybatısındaki San Diego County'de yerleşim yerine uçak düştü.

Yetkililer, küçük bir uçağın Güney California eyaletindeki bir mahalleye düşmesi ve iki evi ateşe vermesi sonucu en az iki kişinin öldüğünü ve iki kişinin de yaralandığını söyledi.

San Diego İtfaiyesinin olaya müdahale ettiği belirtilirken sosyal medyada yer alan görüntülerde uçağın düştüğü bölgedeki evlerde büyük hasar meydana geldiği görüldü.

Yetkililer, yangında iki ev ve çok sayıda aracın kül olduğunu ifade etti.

Polis, bölge sakinine olay yerinden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.

Uçağın tipi ve içerisinde kaç kişinin bulunduğu ise henüz bilinmiyor.

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