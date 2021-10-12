Politika

Irak’ta seçim sonuçları açıklandı, milisler tehdit etti

Irak’ta seçim sonuçlarından memnun olmayan Şii milis grupları, tehditlerde bulundu.
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Irak Şii milisler Haşdi Şabi Irak Seçimleri 2021

ERBİL (K24)

Irak genel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Sadr Hareketi 73 sandalyeyle seçimleri kazanırken, milis grupları seçim sonuçlarını tanımayacakları tehdidinde bulundu.

Ülkede seçimlerin değişim getireceğine dair umudu olmayan Irak halkının büyük bölümü sandığa gitmezken, seçime katılım oranı yüzde 41’de kaldı.

Milis gruplarını temsilen seçime giren Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu, oylarının yüzde 70’ini kaybederek büyük bir hezimet yaşadı.

Koalisyon, Yüksek Seçim Komisyonu’nun kurallara uymamakla suçlayarak seçim sonuçlarıyla ilgili itirazda bulunacaklarını bildirdi.

Ketayib Hizbullah milis grubu sözcüsü Ebu Ali Askeri ise yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi milislerine çağrıda bulunarak, “Varlığınızı korumaya hazır olun” dedi.

Askeri ayrıca Hadi Amiri, Ammar Hekim, Falih Fayiz, Huseyn Munis gibi Haşdi Şabi liderlerine, seçim sonuçlarını kabul etmemeleri çağrısı yaptı.

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