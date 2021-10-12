Dolardan tarihi rekor: 9.04

HABER MERKEZİ

Güne 9.0150 seviyesinden yukarı yönlü hareketle başlayan dolar, gün içinde yükselişini devam ettirerek tarihi zirvesi olan 9.0185'i aştı. Ardından da 9.04'ü gördü.

Euro ise 10.4273 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yeni haftanın ilk işlem gününe sakin başlayan dolar, gün içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumun ardından yükselişe geçti.

Kavcıoğlu, TL'deki değer kaybının sadece alınan faiz indiriminden kaynaklandığını düşünmenin doğru olmayacağını dile getirmişti.

Kavcıoğlu "Sürpriz bir indirim yapmadığımızı çok net söyleyebiliriz. Ağustos-eylül gibi faiz indirme yol haritamızı belirtmiştik. Merkez Bankası’nın görevlerini ihmal etmesi ya da bunun dışında karar alması söz konusu değil" açıklamasını yapmıştı.

Toplantının ardından dolar/TL kuru kademeli yükselişine devam etti. Dolar daha sonra piyasaların kapalı olduğu akşam saatlerinde yükselişe geçerek 9 lirayı aştı ve tarihi zirvesini 9.0185 seviyesine taşıdı.