Sağlık

Fahrettin Koca: Oranlar yükseliyor

Fahrettin Koca, yeni tip coronavirüs (Covid-19) vaka oranının yükseldiğini ifade ederek, aşısız vatandaşlara aşılarını yaptırmaları konusunda çağrıda bulundu.
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Fahrettin Koca
Fahrettin Koca
türkiye Fahrettin Koca Aşı coronavirüs

HABER MERKEZİ

Türkiye’de coronavirüs vakaları hızla tırmanırken can kayıpları ve vaka sayısı da artıyor.

Uzmanlar tedbirlere uymakla birlikte salgınla mücadele en önemli silahın aşı olduğunu vurguluyor. Bununla birlikte yoğun bakımlardaki durumu da anlatan uzmanlar, ölümlerin ve yoğun bakıma yatanların çoğunun aşısızlardan ya da aşılarını tamamlamamış olanlardan oluştuğunu aktarıyor.

Konuya ilişkin Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, da aşısız vatandaşlara aşı olmaları konusunda sürekli çağrılar yapıyor.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı çağrısında bulunan Koca şunları söyledi:

"Bunca tecrübenin gösterdiği bir yol var. Normal hayatımızı sürdürmeli, sadece dikkatli olmalıyız. Aşılarımızı yaptırmalıyız. Oranlar yükseliyor. Biraz daha sabır, sonrası zafer!"

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