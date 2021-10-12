Politika

Seçilemeyen adaydan komisyona silahlı tehdit: 6 saat süre veriyorum

Irak’ın Babil vilayetinde seçimde hile yapıldığını öne süren bir aday, Yüksek Seçim Komisyonu’nu tehdit etti.
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Irak Irak Seçimleri 2021 Babil tehdit

HABER MERKEZİ

Babil vilayetinde 2’nci seçim bölgesinden milletvekili adayı olan Şeyh Haydar Dleymi, aldığı oyların Yüksek Seçim Komisyonu tarafından çalındığını ve elinde buna dair belge olduğunu iddia etti.

Dleymi, “Komisyon 800 oy aldığımı söylüyor ama daha fazla oy aldım. Komisyon oylarımı çaldı. Sadece bir oy merkezinde 1600 oy aldım” dedi.

Aşiretine silahlanma çağrısı yapan Dleymi, komisyona 6 saat süre verdi.

Irak'ta 10 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerde katılım oranı yüzde 41'de kalmıştı.

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