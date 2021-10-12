Seçilemeyen adaydan komisyona silahlı tehdit: 6 saat süre veriyorum

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Babil vilayetinde 2’nci seçim bölgesinden milletvekili adayı olan Şeyh Haydar Dleymi, aldığı oyların Yüksek Seçim Komisyonu tarafından çalındığını ve elinde buna dair belge olduğunu iddia etti.

Dleymi, “Komisyon 800 oy aldığımı söylüyor ama daha fazla oy aldım. Komisyon oylarımı çaldı. Sadece bir oy merkezinde 1600 oy aldım” dedi.

Aşiretine silahlanma çağrısı yapan Dleymi, komisyona 6 saat süre verdi.

Irak'ta 10 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerde katılım oranı yüzde 41'de kalmıştı.