Derik zeytininde verim düşük

MARDİN (K24)

Mardin’in Derik ilçesinde yetişen zeytinde hasat zamanı başladı.

Bu yıl yaşanan kuraklık zeytinleri olumsuz etkilerken, geçimini zeytinle sağlayan üreticiler ve bahçe çalışanları verdikleri emeğin boşa gittiğini ve zor durumda olduklarını söylüyor.

İhtiyaç fazlası zeytinleri pazarlarda satan Derikliler, bu yıl üretimin düşük olması sebebiyle pazarlarda daha az zeytin satacaklarını belirtiyor.

K24’e konuşan 5 çocuk annesi Gülişah Özbek, her yıl zeytin gelirleriyle geçimlerini sağladıklarını, bu yılki gelirin ise çok düşük olduğunu söyledi.

Özbek, her yıl 2 - 2.5 ton zeytin toplamalarına rağmen bu yıl tüm bahçelerinde sadece 100-150 kilo elde ettiklerini dile getirdi:

“Geçen yıl verim çok iyiydi fakat bu yıl çok düşük. Bu yılki hasat, maliyetini bile karşılayamıyor. Bu yıl kuraklık da vardı, üretim düştü ve hepimiz zarar ettik. Geçtiğimiz yıllarda 2 ile 2 buçuk ton zeytin elde ediyorduk ama bu yıl tüm bahçelerinde sadece 100-150 kilo zeytin ancak var. 7-8 kişi uğraşıyoruz ama hepsi de zarardır” dedi.

K24’e konuşan Sultan Adar ise, Derik zeytinlerinin bölgede halk arasında çok meşhur olduğunu ifade ederek, “Biz her yıl Derik zeytinlerini alıyoruz, eziyoruz, suya koyup yemek için hazırlıyoruz. Zeytinler yağlı olduğu için 9-10 gün suda bekletiyoruz ve sürekli suyunu değiştiriyoruz. Daha sonra 3 gün de salamurada bekletiyoruz. Bu şekilde yemek için hazırlanıyor” şeklinde konuştu.