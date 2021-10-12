Başbakan’dan Kerkük mesajı: Kürdistani olduğunu bir kez daha gösterdi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, seçim sonuçlarıyla ilgili yayımladığı mesajda, “Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Irak genel seçimlerindeki gözle görülür başarısından dolayı Sayın Başkan Barzani’yi, KDP yönetimi, üyeleri, taraftarları ve tüm Kürdistan halkını en içten şekilde kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Özellikle de Kerkük’ün kimliğinin Kürdistani olduğunu bir kez daha kanıtlayan Kürdistan’ın kalbi Kerkük’teki Kürt temsilcilerini tebrik ediyorum” diyen Başbakan, devamında şunları belirtti:

“KDP adaylarının Kerkük’teki başarısının bu düzeyde olması, Kerkük halkının Barzani’nin kutsal yoluna, direnişe ve Kürtlüğe olan vefalarının göstergesidir.

Başta Şengal olmak üzere bölgelerinde KDP’yi güçlü şekilde destekleyen Ezidi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Şüphesiz KDP her zaman olduğu gibi onların haklarının en güçlü savunucusu olacaktır.

Ayrıca seçimde kazanan tarafları tebrik ediyor, millet ve vatanın yüce çıkarları doğrultusunda, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla anayasasının uygulanması, siyasi, ekonomik ve güvenlikteki istikrar ile Irak düzeyinde gerçek ortaklığın sağlanması için birlikte çalışmamızı umuyorum.”