Hoşyar Zebari: Irak Cumhurbaşkanlığı makamı Kürtlerde kalacak

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari başkent Erbil’de KDP Seçim Kurulu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Zebari, Irak Cumhurbaşkanlığı koltuğunun 2003 yılından bu yana Kürtlere ait olduğunu ancak yeni görevi kimin devralacağını söylemenin henüz çok erken olduğunu belirtti.

KDP'nin seçim sonuçlarını açık yüreklilikle karşıladığını vurgulayan Zebari, partisinin Sairun Koalisyonu, Azim Koalisyonu, Kanun Devleti Koalisyonu ve diğer partilerle temas halinde olduğunu ancak henüz hiçbir partiyle ciddi bir görüşmeye yapmadığını sözlerine ekledi.

Zebari, KDP’nin genel olarak Iraklıların sorunları ve ülkedeki krize, özel olarak da Kürdistan Bölgesi’nin sorunlarına değinecek bir hükümet programı üzerinde anlaşmaya varıncaya kadar hiçbir partiyle ittifaka girmeyeceğini söyledi.

Zebari ayrıca, Kürdistan Bölgesi’nin statünün anayasal bir hak olduğunu ve bütçeden alacağı pay meselesinin müzakerelerin bir parçası olması gerektiğini kaydetti.

Zebari basın açıklamasında son olarak, seçim sonuçlarından duydukları memnuniyeti dile getirerek itirazda bulunmanın siyasi yollarının mevcut olduğunu ifade ederek, “Fakat seçim sonuçlarını reddetmek, silah ve şiddete başvurmak ülkeyi felakete sürükleyecektir” dedi.