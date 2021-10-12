Coverage Politika

Neçirvan Barzani: Irak ve Kürdistan Bölgesi için yeni bir dönem

Neçirvan Barzani, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin yeni bir döneme girdiğini ve yeni bir ulusal hükümetin kurulması için birlikte çalışılması gerektiğini belirtti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Neçirvan Barzani Irak Seçimleri 2021

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak genel seçimlerinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Seçimde başarı elde eden tüm tarafları kutlayan Neçirvan Barzani, “Kürdistani bütün tarafların, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta daha iyi bir gelecek için şimdi ve gelecek için çalışması gerekir” dedi.

Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin artık yeni döneme girdiğini belirten Neçirvan Barzani, “Sonuç ne olursa olsun herkes kazandı. Hepimiz önümüzdeki süreçteki engellere karşı ortak sorumlulukla görevimizi yerine getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Birlik ve beraberlik, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarının elde edilmesinde başarının anahtarıdır. Kazanımları, federal sistemi ve siyasi statüsünü korumaktadır. Kürdistani bütün tarafların görevi, birlik ve beraberlik içinde Kürdistan ve Irak için daha iyi bir gelecek için çalışmaktır. Bu amaçla Iraklı güç ve taraflara yardımcı olalım.”

Geçmişteki hata ve tecrübelerden ders çıkarılıp ülke sorunlarının anayasal temelde çözülmesi gerektiğini vurgulayan Neçirvan Barzani, bütün bileşenlerin anayasal haklarının güvence altına alındığı istikrarlı ve müreffeh bir Irak için çalışılması mesajı verdi.

Neçirvan Barzani son olarak, vatandaşların yeni hükümetten beklentisinin anayasanın uygulanması, devlet kurumlarının güçlendirilmesi ve yasa dışı silahlı grupların kontrol altına alınması olduğunu kaydetti.

İlgili konular
Irak

Seçilemeyen adaydan komisyona silahlı tehdit: 6 saat süre veriyorum
  3 Saat
kürdistan

Kerkük’te güvenlik güçlerinden KDP’lilerin seçim kutlamasına müdahale
  15 Saat
kürdistan

Başbakan: Bağdat'ta ulusal çıkarlarımızı savunmanızı rica ediyorum
  15 Saat
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv