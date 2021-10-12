Neçirvan Barzani: Irak ve Kürdistan Bölgesi için yeni bir dönem

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak genel seçimlerinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Seçimde başarı elde eden tüm tarafları kutlayan Neçirvan Barzani, “Kürdistani bütün tarafların, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta daha iyi bir gelecek için şimdi ve gelecek için çalışması gerekir” dedi.

Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin artık yeni döneme girdiğini belirten Neçirvan Barzani, “Sonuç ne olursa olsun herkes kazandı. Hepimiz önümüzdeki süreçteki engellere karşı ortak sorumlulukla görevimizi yerine getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Birlik ve beraberlik, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarının elde edilmesinde başarının anahtarıdır. Kazanımları, federal sistemi ve siyasi statüsünü korumaktadır. Kürdistani bütün tarafların görevi, birlik ve beraberlik içinde Kürdistan ve Irak için daha iyi bir gelecek için çalışmaktır. Bu amaçla Iraklı güç ve taraflara yardımcı olalım.”

Geçmişteki hata ve tecrübelerden ders çıkarılıp ülke sorunlarının anayasal temelde çözülmesi gerektiğini vurgulayan Neçirvan Barzani, bütün bileşenlerin anayasal haklarının güvence altına alındığı istikrarlı ve müreffeh bir Irak için çalışılması mesajı verdi.

Neçirvan Barzani son olarak, vatandaşların yeni hükümetten beklentisinin anayasanın uygulanması, devlet kurumlarının güçlendirilmesi ve yasa dışı silahlı grupların kontrol altına alınması olduğunu kaydetti.