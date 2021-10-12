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AB temsilcisi: Irak’taki seçim süreci teknik olarak olumluydu

AB’nin Seçim Gözlem Misyonu Başkanı Viola Von Cramon-Taubadel, Irak seçilerindeki sürecin teknik olarak olumlu geçtiğini bildirdi.
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Irak AB Seçim Gözlem Misyonu Viola Von Cramon-Taubadel Irak Seçimleri 2021

BAĞDAT (K24)

Irak’ın başkenti Bağdat’ta basın toplantısı düzenleyen Avrupa Birliği’nin (AB) Seçim Gözlem Misyonu Başkanı Viola Von Cramon-Taubadel, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçim sürecinin sorunsuz geçtiğine dikkat çeken Cramon-Taubadel, ancak bazı küçük ihlallerin de meydana geldiğini ve bu ihlallerin “önemli” olmadığını kaydetti.

Cramon-Taubadel, “Iraklı seçmen özgürce oylarını kullandı” ifadelerini kullandı.

AB’nin Seçim Gözlem Misyonu Başkanı, seçim süreciyle ilgili hazırlanacak raporun ilgili makamlara sunulmasının ardından görevlerinin tamamlanacağını dile getirdi.

Seçimlere katılımın düşük olduğunu anımsatan Cramon-Taubadel, “Siyasi partilerin sonuçlara ilişkin yorumlarına ve katılımın düşük olmasına rağmen süreç teknik olarak olumlu geçti” dedi.

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