Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 16 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 16 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 6 bin 131 Covid-19 testi yapılırken, 1114 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1883 kişi sağlığına kavuşurken, 16 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 214 bin 177 Covid-19 testi yapılırken, 344 bin 745 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 317 bin 146 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 54 kişi yaşamını yitirdi.

21 bin 545 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.