Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 16 can kaybı
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 16 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 6 bin 131 Covid-19 testi yapılırken, 1114 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 1883 kişi sağlığına kavuşurken, 16 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 214 bin 177 Covid-19 testi yapılırken, 344 bin 745 kişide virüs tespit edildi.
Şimdiye kadar 317 bin 146 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 54 kişi yaşamını yitirdi.
21 bin 545 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.