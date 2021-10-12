Politika

Merkel: Taliban’ın tanınması söz konusu değil

Angela Merkel, Taliban hükümetinin toplumun tüm kesimlerini yeterince temsil eden bir yapıda olmadığını ifade ederek, Almanya için Taliban'ın tanınmasının henüz söz konusu olmadığını kaydetti.
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dünya Almanya Angela Merkel Afganistan Taliban

HABER MERKEZİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan konulu G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Ne elektrik sağlanamadığı ne de bir finansal sistem olmadığı için Afganistan'da 40 milyon insanın kaosa düştüğünü izlemek, uluslararası toplumun amacı olamaz ve olmamalı" dedi.

Afganistan'da finansal sistemin çökmesinin kimseye bir fayda sağlamayacağına dikkati çeken Merkel, "O zaman insani yardım da artık sağlanamaz." diye konuştu.

Başbakan Merkel Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'na Afganistan'daki finansal sistemin çökmesini önlemede büyük görevler düştüğünü ifade etti.

Alman Başbakan terörle mücadelenin önemine dikkati çekerek, Afganistan'ın dış dünyaya tehdit oluşturmaması gerektiğini vurguladı.

Angela Merkel, Afganistan'daki mevcut Taliban hükümetinin toplumun tüm kesimlerini yeterince temsil eden bir yapıda olmadığını ifade ederek, Almanya için henüz, Taliban'ın tanınmasının masada olmadığını kaydetti.

Merkel, yine de Taliban ile temas halinde olmanın önemini vurguladı.

 

 

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