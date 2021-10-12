KDP yetkilisi: Engellemeler olmasaydı 35 sandalye kazanacaktık

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Seçim Kurumu, seçimlerde 28 ihlal tespit ettiklerini açıkladı.

K24’e konuşan KDP Seçim Kurumu Sorumlusu Hawar Muhammed, seçim sürecinde 28 ihlalin tespit edildiğini, Halepçe, Süleymaniye, Raperin, Diyala ve Kerkük’te de ayrıca ihlallerin yaşandığını bildirdi.

Kürdistan Bölgesi idaresinde olmayan Kürdistani bölgelerde KDP seçmenlerinin engellendiğini kaydeden KDP yetkilisi, “Engellemeler olmasaydı KDP, Irak Parlamentosu’nda 35 sandalye kazanacaktı” dedi.

Özellikle Şengal, Kerkük, Xaneqin ve Diyala’da KDP seçmenlerinin sitematik bir şekilde engellendiğini kaydeden Muhammed, özellikle de seçim gününde bu bölgelerde kontrol noktalarının kurulduğunu ve seçmenlerin sandık başına gitmesinin engellendiğini ifade etti.

Muhammed, engellemelere rağmen Kerkük ve Ninova’da KDP’nin 11 sandalye kazanmayı başardığını dile getirdi.

KDP 15’inci Şube Sorumlusu Şêrko Tewfiq ise, partilerinin şimdiye kadar 28 ihlali tespit ettiğini ve yeni ihlallerin de tespit edilmekte olduğunu ifade etti.

Tewfiq, özellikle de Şengal ve Ninova’da milisler tarafından seçmenlere yönelik ciddi engellemelerin yaşandığını belirtti.