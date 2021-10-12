Politika

Kürtçe edebi söyleşiye ‘pandemi’ engellemesi

Avesta Yayınları tarafından Mardin’de gerçekleştirilmek istenen Kürtçe edebi söyleşi, polislerin pandemi koşullarını gerekçe göstermesinin ardından sona erdirildi.
author_image Ercan Dağ
kürdistan Avesta Yayınları Kürtçe Kürtçe tiyatro Mardin

İSTANBUL (K24)

Avesta Yayınları’nın Mardin’de Kürt tiyatrosu ile ilgili gerçekleştirmek istediği edebi söyleşiye gelen polisler, pandemi gerekçesiyle etkinliğin yapılamayacağını belirtti.

Konuyla ilgili K24’e konuşan Avesta Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Keskin, şunları söyledi:

“Mardin’de Kürt tiyatrosu üzerine okurlar ile buluşacak olan tiyatrocu yazar Mirza Metin’in söyleşisine gelen polisler, burada ne yapıldığını sordular. Orada bulunan arkadaşlarımız Kürtçe edebi bir söyleşi gerçekleştireceklerini söylediler. Fotoğraf çeken polisler, pandemi koşullarından dolayı böyle bir söyleşiye izin veremeyeceklerini belirttiler.”

Engelin Kürtçeye yönelik olduğunu belirten Keskin, “Birkaç sene önce dönemin başbakanı tarafından Kürtçe Kur’an mealinin meydanlarda sallandığı, Kürtçe mevlidin okutulduğu bir şehirde Kürtçe edebi panel, söyleşi gerçekleştiremiyoruz. Bunun kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Daha önceki yıllarda da Kürtçe edebi etkinliklere yönelik sınırlamalar oldu ama ne olursa olsun biz Kürtçe panel ve söyleşilerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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