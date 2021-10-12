Politika

ABD: Türkiye’ye yönelik sınır ötesi yapılan saldırıları kınıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz" açıklamasını yaptı.
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ABD ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ankara Suriye

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı basın açıklamasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine de başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullanan Price, şunları kaydetti:

"Ateşkes bölgelerine tüm tarafların riayet etmesi, Suriye'de istikrarın güçlendirilmesi ve siyasi çözüm için çalışılması önemlidir."

Price, "Türkiye bizim önemli bir NATO müttefikimiz ve terörle mücadeleden Suriye'de çatışmanın sona erdirilmesine kadar birçok alanda ortak çıkarlarımız var. Suriye politikası konusunda Ankara ile yakın istişare halinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Price, F-16'larla ilgili bir soru üzerine, savunma alanındaki satışlarla ilgili Kongreye bildirim yapılana kadar herhangi bir yorumda bulunmayacaklarını söyledi.

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