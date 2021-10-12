ABD ve AB’den Irak seçimleri açıklaması

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Irak genel seçimlerinin barışçıl bir şekilde sona ermesinden dolayı Irak’ı tebrik ettiklerini açıkladı.

Beyaz Saray düzenlediği basın toplantısında konuşan Psaki, seçimlerin ardından kurulacak hükümetin Irak halkının isteğine uygun olmasını umduğunu belirtti.

Irak hükümeti ve halkını kutlayan Psaki, Irak hükümetinin erken seçim sözünü yerine getirdiğini ve seçimlerin resmi sonuçlarının açıklanmasının ardından Irak Parlamentosu üyelerinin Iraklıların taleplerine uygun bir şekilde yeni hükümeti seçmelerini umut ettiğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğinden yapılan açıklamada ise, Irak seçimlerinin demokrasi ve istikrarın güçlenmesi noktasında büyük bir adım olduğu belirtildi.

Açıklamada, seçimlere katılımın az olmasına rağmen seçimlerin barışçıl ve sakin bir ortamda geçtiği bildirildi.

AB’nin ilk defa gözlemcilerini Irak’a gönderdiği ve resmi sonuçların açıklanmasının ardından kapsayıcı bir hükümetin kurulmasının umulduğunun kaydedildiği açıklamada, tüm tarafların seçim sonuçlarını kabul etmesinin önemli olduğu vurgulandı.