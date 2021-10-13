Politika

ABD: Taliban'la toplantı samimi, profesyonel ve olumluydu

Ned Price, ABD heyetinin Katar'ın başkenti Doha'daki Taliban temsilcileriyle yaptığı görüşmelerinin samimi, profesyonel ve olumlu geçtiğini söyledi.
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Ned Price
Ned Price
ABD Ned Price Afganistan ABD Taliban

HABER MERKEZİ

ABD heyeti, ülkenin Afganistan'dan tamamen çekilmesinden sonra Taliban ile Katar'da ilk kez yüz yüze görüştü.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "ABD heyetinin Doha'daki Taliban temsilcileriyle yaptığı görüşmeler samimi, profesyonel ve olumlu geçti" dedi.

Toplantıyı "iş toplantısı" olarak niteleyen Price, ABD’li heyetin, Taliban'ı sözlerine göre değil, yalnızca saldırılara göre değerlendirileceğini açıkça ifade ettiğini kaydetti.

Price, görüşmede aynı zamanda, Afganistan'daki terör tehdidi, Amerikan vatandaşları, ABD'ye destek vermiş Afganların ve yabancıların ülkeden ayrılmasına izin verilmesinin de ele alındığını dile getirdi.

Price, toplantıda ABD istihbaratından da üst düzey yetkililerin bulunduğunu belirterek, "Burada ortak bir menfaat var. DAİŞ-K ABD ve ortaklarına olduğu kadar Taliban için de bir tehdit" değerlendirmesinde bulundu.

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