Irak seçimleri: Oyların yüzde 6’sı elle sayılacak

HABER MERKEZİ

Irak Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Adnan Celil Halef, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, oyların sayımına ilişkin gelişmeleri paylaştı.

Halef, toplam 18 ildeki seçim merkezlerinden 3 bin 100'ünde kullanılan oyların yarın ya da yarından sonra başkentte yer alan Komisyonun ulusal merkezinde elle sayılacağını belirtti.

Seçim günü oy kullanma işlemi sırasında elektronik cihazların arızalanması nedeniyle bu merkezlerde kullanılan yaklaşık 60 bin oyun medya ve uluslararası gözlemcilerin huzurunda elle sayılacağını kaydeden Halef, açıklanan seçim sonuçlarının kullanılan oyların yüzde 94'ünü temsil ettiğini, elle sayılacak oy miktarının ise yüzde 6'sı olduğunu aktardı.

Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, gün içinde yaptığı açıklamada, seçimin sonuçlarına ilişkin 3 günlük itiraz sürecinin başladığını duyurmuştu.

İtirazların değerlendirilmesinin ardından kesin sonuçların açıklanması bekleniyor.

IRAK GENELİNDE SADR GRUBU, KÜRDİSTAN BÖLGESİ’NDE KDP BİRİNCİ OLDU

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu 70 sandalye elde ederek 329 sandalyeli parlamentonun birinci partisi oldu.

Eski Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi'nin Takadddum Partisi ikinci, eski başbakanlardan Nuri Maliki'nin Kanun Devleti Koalisyonu ise üçüncü parti konumuna yerleşti.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) de 34 sandalye kazanarak Kürdistan Bölgesi ve Kürdistani bölgelerde açık ara birinci parti oldu.

Seçime katılım oranı ise yüzde 41'de kaldı.

AMİRİ SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ ETTİ

Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarında oynandığını ileri sürerek bunu kabul etmediklerini bildirmişti.

Şii "Direniş Grubu" adlı yapı da seçim sonuçlarını kabul etmediklerini duyurmuştu.