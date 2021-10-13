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KDP sandalye sayısını arttırdı

Irak seçimlerinde oy sayımı sürerken, KDP’nin kazandığı sandalye sayısı 32’den 34’e yükseldi.
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kürdistan Irak Seçimleri 2021 KDP

ERBİL (K24)

Irak Yüksek Seçim Komisyonu, gece geç saatlerde bazı oy merkezlerindeki sonuçları açıkladı ve bu sonuçlarla birlikte Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) kazandığı sandalye sayısı 34’e yükseldi.

KDP’nin Süleymaniye ve Duhok’ta birer sandalye kazandığı belirtildi.

Tişrin Listesi 3 sandalye daha kazanıp sandalye sayısını 12’ye çıkartırken, Fetih Koalisyonu +4’le 20 sandalye sahibi oldu. Kanun Devleti sandalye sayısını 34'te 39’a, Hikmet Hareketi de 2'den 3'e çıkardı.

Seçimin birincisi Sadr Hareketi ise 3 sandalye kaybederek 70’e geriledi.

Irak Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Celil Adnan Halef, daha önce yaptığı açıklamada, 8 bin 547 merkezdeki oy sayımının devam ettiğini söylemişti.

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