Spor

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ekim ayı mücadelesi A, B, C, D, F ve I gruplarında yapılan maçlarla tamamlandı.
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avrupa Dünya Kupası 2022 FIFA elemeler İsveç

HABER MERKEZİ

Katar'da düzenlenecek 22’nci Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerdeki altı grupta 14 maç yapıldı.

Sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Portekiz-Lüksemburg: 5-0

Sırbistan-Azerbaycan: 3-1

B Grubu:

İsveç-Yunanistan: 2-0

Kosova-Gürcistan: 1-2

C Grubu:

Bulgaristan-Kuzey İrlanda: 2-1

Litvanya-İsviçre: 0-4

D Grubu:

Kazakistan-Finlandiya: 0-2

Ukrayna-Bosna Hersek: 1-1

F Grubu:

Danimarka-Avusturya: 1-0

Faroe Adaları-İskoçya: 0-1

İsrail-Moldova: 2-1

I Grubu:

Arnavutluk-Polonya: 0-1

İngiltere-Macaristan: 1-1

San Marino-Andorra: 0-3

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