Politika

Iraklı güçlerden Kerkük’te Kürtlere gözaltı

Iraklı güçlerin dün gece Kerkük’te 50’den fazla Kürt vatandaşı gözaltına aldığı bildirildi.
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kürdistan Irak güçleri Kerkük Kürtler gözaltı

KERKÜK (K24)

K24 Kerkük muhabiri, dün gece geç saatlerde Şurce Mahallesi’nde 50’den fazla Kürt vatandaşın gözaltına alındığını aktardı.

Gözaltı gerekçesinin, “seçim kutlamasına katılmak, sevinç gösterisinde bulunmak ve Iraklı güçleri aşağılamak” olduğu öğrenildi.

Muhabirimiz, Irak Başbakanlığına bağlı 61’inci Tugay güçlerinin ev baskınları yaparak 18 yaşından küçük gençleri gözaltına aldığını bildirdi.

10 Ekim’de yapılan Irak genel seçimleri sonrası Kürtler Kerkük’te seçim kutlaması yapmıştı.

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