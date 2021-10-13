Yaşam

5 ilde sağanak beklentisi

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak bekleniyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Dersim erzurum yağanak Yağmur

HABER MERKEZİ

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Ağrı'da 5, Dersim'de 6, Erzurum'da 7, Iğdır'da 8, Erzincan'da 13 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Dersim'de 28, Erzincan'da 25, Iğdır'da 24, Ağrı'da 22, Erzurum'da 19, Kars ve Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv