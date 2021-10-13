Yaşam

Uyurken yatağına göktaşı düştü

Kanada'nın British Colombia bölgesinde bir kadının yatağına, uyuduğu sırada göktaşı düştü.
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dünya Kanada British Columbia eyaleti göktaşı

HABER MERKEZİ

Kanada'nın British Columbia eyaletinde yaşayan Ruth Hamilton, uyuduğu sırada yatağına düşen göktaşıyla uyandı.

Hamilton, "Yataktan fırladım ve ışığı açtım, ne olduğunu anlayamadım. Yüzümde patlamayı hissettim. Ne yapacağımı bilemediğim için 911'i aradım" dedi.

Bir süre sonra yastığına düşen göktaşını fark ettiğini belirten Hamilton, durumu polise bildirdiğini, olay yerine gelen ekiplerin taş parçasının inşaat çalışmalarından kaynaklanmadığını söylediğini belirtti.

Kanada basınında yer alan haberlerde, göktaşının çatıya isabet ederek yatağa düştüğü gün Louise Gölü semalarında meteor görüldüğü kaydedildi.

Göktaşı için "Belki de milyarlarca yıl yaşında" diyen Hamilton, yaşadıklarının kendisine hayata yeni bir bakış açısı kazandırdığını söyledi.

Hamilton "Yatağında derin bir uykudasın, güvende olduğunu düşünüyorsun ama görünüşe göre bir göktaşı tarafından vurulabilirsin" ifadelerini kullandı.

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