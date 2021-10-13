Mardin: Üzümler pekmez, pestil ve cevizli sucuğa dönüştürülüyor

MARDİN (K24)

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde üzüm hasadı devam ediyor.

Bin bir zahmetle yapılan ve bölgenin vazgeçilmez tadı olan üzümler önce bağlardan toplanıyor, daha sonra sepet veya tenekelere dolduruluyor.

Daha sonra üzümler torbalara konularak suyu sıkılıyor, pekmez yapılmak üzere kazanlarda kaynatılıyor. Ayrıca üzüm suyunun bir kısmına da bazı mayalar katılarak pestil ve cevizli sucuk haline getiriliyor.

Mazıdağı'nda yüz yıllardan beri aynı yöntemlerle organik üzüm üreten Kemal Adar, üzüm yetiştirmenin kadim ve daimi bir kültür olduğunu ve üzüm suyundan farklı ürünler elde ettiklerini söylüyor.

K24’e konuşan Kemal Adar, Mazıdağı üzümünden yapılan pekmezin defalarca test edildiğini ve sağlıklı olduğunu dile getirdi.

Adar ayrıca, önceki yıllarda verimin daha fazla olduğunu, bu yıl istedikleri verimi almadıklarını belirtti:

“Bu yıl yağmur yağmadığı için üretim de iyi değildi. Böyle olunca pekmez ve diğer ürünlerde de verim azalıyor. Üzüm üretimi yağmura bağlıdır. Karın fazla yağdığı yıllar üzüm bağlarının kökleri daha iyi besleniyor. Fakat yine bu yıl çok kötü değildi. Ayrıca pekmez de fazla kaynatılarak daha iyi yapılıyor. Ne kadar fazla kaynatılırsa o kadar güzel olur.”

Hacı Halef Ürek ve ailesi üzümden pestil, Sultan Kapan ve ailesi de cevizli sucuk yapıyor.

Üreticiler, üzüm işçiliğinin zor ve emek gerektirdiğini ancak kendi ürünlerini ürettikleri için mutlu olduklarını belirtiyor.