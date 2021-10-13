Kültür-Sanat

İşte dünyanın en çok kitap okuyan ülkeleri

Ajans Press, İngiltere merkezli Global English Editing verilerinden elde edilen bilgilere göre, dünyada en çok kitap okuyan ülkeleri açıkladı.
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dünya liste en çok kitap okuyan ülkeler Hindistan

HABER MERKEZİ

İngiltere merkezli Global English Editing verilerinden elde edilen bilgilere göre, dünyada en çok kitap okuyan ülkeler belirlendi.

EN ÇOK OKUYAN ÜLKE HİNDİSTAN

Dünyada kitap okumaya en çok zaman ayıran ülkeler sıralamasında Hindistan zirvede yer aldı. Hindistan’da ortalama her vatandaş haftalık 10 saat 42 dakika kitap okuyor.

Kitap okumaya en fazla vakit ayıran ilk 10 ülkenin 6’sı Asya’da yer alırken, 4 ülke ise Avrupa’dan sıralamaya girdi.

Listede Tayland haftalık 9 saat 24 dakika ile ikinci, Çin haftalık 8 saat ile üçüncü sırada yer buldu.

Okuma endeksi, bireylerin haftalık olarak okumaya harcadığı zaman dilimini esas alıyor. Basılı kitapların yanı sıra gazete, dergi ve çevrimiçi içeriklerin de dâhil olduğu her türlü okunabilir materyal araştırma ve puanlama kapsamında yer alıyor.

İLK 10

İlk 10 içerisine giren diğer ülkeler ise sırasıyla Filipinler (7 saat 36 dakika), Mısır (7 saat 30 dakika), Çekya (7 saat 24 dakika), İsveç (7 saat 6 dakika), Fransa (6 saat 54 dakika), Macaristan (6 saat 48 dakika) ve Suudi Arabistan (6 saat 48 dakika) şeklinde sıralanıyor.

Ajans Press’in 15 bini aşkın yazılı basın, TV kanalı ve internet sitesini tarayarak gerçekleştirmiş olduğu medya incelemesine göre ise kitapların medya istatistikleri belli oldu. Medya kaynaklarında, 2019 yılında kitaplarla alakalı 640 bin 509 haber içeriği tespit edilirken, 2020 yılında 606 bin 820 haber, içinde bulunduğumuz yıl içerisinde ise 586 bin 253 haber yansımasına rastlandı.

Medyaya yansıyan haber içerikleri incelendiğinde, yayınların en fazla kitap fuarlarına ilgi gösterdiği görüldü. Medyada yer alan kitap haberlerinin yüzde 56’sını fuar ve fuar içerikli haberler oluşturdu.

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