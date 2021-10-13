Başbakan Mesrur Barzani ile Kazimi Kerkük’ü görüştü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Kerkük’ün durumu ve seçimlerin ardından bazı çevrelerce seçim sonucunu gölgeleyecek eylemlerde bulunması ele alındı.

İki isim, hiçbir kişi ve çevrenin provokasyon çıkarmasına, kamu ve vatandaşlara ait mülklere zarar vermesine müsaade edilemeyeceğini belirterek, Kerkük’te ortaya çıkan güvenlik sorununun en kısa zamanda çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Irak Başbakanı, dün gece gözaltına alınan tüm kişilerin serbest bırakılması talimatı verdi.

Kerkük’teki seçim başarısının ardından kutlama yapan Kürtlere yönelik dün gece gözaltı furyası yaşanmıştı. Çoğunluğunu yaşları 18’den küçük 50’den fazla Kürt genci gözaltına alınmıştı.