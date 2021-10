Kadın girişimci Diyarbakır'da ilk organik çikolata fabrikasını açtı

DİYARBAKIR (K24)

K24’e konuşan fabrika sahibi Sevgi Dağhan, bir Kürt kadın girişimci olarak kadınlara istihdam sağlamak ve kadınların toplumda daha fazla aktif olması gerektiğini göstermek için böyle bir işe giriştiğini söyledi.

Memleketi Diyarbakır’da iş yapmak istediğini ifade eden Dağhan, piyasada satılan ve birçok kimyasal madde içeren ürünlerin dışında, sağlıklı doğal bir ürün üretmek istediği projeyi hayata geçirmeyi uzun süredir düşündüğünü söyledi:

“Bu fikir tamamen benim çocuklarıma olan ilgimden dolayı ortaya çıktı. Piyasada giderek daha kötü ve kimyasal madde içeren şeyler satılıyor ve artıyor. Ben de onlara karşı temkinli davranmaya çalışıyorum. Çocuklarımıza daha nasıl doğal şeyler yedirebiliriz. Yediklerinde ne var ne yok çocukların bilmesi gerektiğini düşündüm. Böylece Diyarbakır’da organik çikolata fabrikası açma kararı aldım.”

Kurduğu fabrikada hem patron hem de işçi olarak çalışan Dağhan, işini severek yaptığını söylüyor.

Kürt kadın girişimci ayrıca, toplumda daha fazla yer edinmeleri için kadınlara projeler üreterek hayallerinden vazgeçmemeleri çağrısında bulunuyor:

“Kadınların kendi başlarına kalmaları zordur, kadınlara destek verilmeli ama kadınların da dirençli olması ve çaba göstermeleri gerekiyor, yaptıkları işten vazgeçmemeleri lazım. Kadınlar her zaman yaşam mücadelelerine hazırlıklı olmalı. Zarar etseler bile ayakta kalmayı bilmeliler. Kürt kadınları kendine güvenmeliler, Kürt kadınları, iradelerinin kendilerini başarıya götüreceğinden emin olmalı, özgüven sahibi olmalı, korkmamalı ve kendilerini kimseye muhtaç görmemelidirler. Yani erkekler her zaman kadınları desteklemek ve onlarla işbirliği yapmak zorunda değiller. Çünkü sosyal hayat, kendi özelliklerinin yanı sıra zorluklarla da dolu bir mücadele alanıdır. Kadınların kimseye ihtiyacı yoktur, kendine güvenirlerse ve hiçbir şeyden korkmazlarsa her zaman kendi başına yaşayabilir ve hayat karşısında başarılı olabilirler.”