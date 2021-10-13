Politika

Kerkük: Iraklı güçler Kürt mahallelerinden çekildi

Kerkük’te dün gece ev baskınları yapan Irak güçleri, bugün Kürt mahallelerinden çekildi.
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kürdistan Kerkük Irak güçleri

KERKÜK (K24)

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Kerkük’ün durumu ve seçimlerin ardından bazı çevrelerce seçim sonucunu gölgeleyecek eylemlerde bulunması ele alındı.

Görüşmenin ardından Kerkük’te Kürtlerin evlerine baskın düzenleyerek gözaltılar yapan Iraklı güçler, Kürt mahallelerinden çekildi.

10 Ekim’de yapılan Irak genel seçimleri sonrası Kürtler Kerkük’te seçim kutlaması yapmış, dün gece de Iraklı güçler Kürtlerin evlerine baskın düzenleyerek 50’den fazla genci gözaltına almıştı.

Başbakan Mesrur Barzani ile Irak Başbakanı Kazimi, hiçbir kişi ve çevrenin provokasyon çıkarmasına, kamu ve vatandaşlara ait mülklere zarar vermesine müsaade edilemeyeceğini belirterek, Kerkük’te ortaya çıkan güvenlik sorununun en kısa zamanda çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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