Bitcoin düşüşe geçti

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Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance, Çin'deki müşterilere artık hizmet vermeyeceğini ve yuan paritelerini işlemden kaldıracağını açıkladı.

Binance tarafından yapılan açıklamada, yuan bazlı işlemlerin 31 Aralık'tan itibaren durdurulacağı ve Çinli kullanıcıların hesaplarını 'yalnızca para çekme' moduna geçirileceği belirtildi.

Binance’in duyurusunun ardından Bitcoin önderliğinde kripto paralar düşüşe geçti. Bitcoin, saat 12.20 itibarıyla yüzde 4’ten fazla değer kaybederek 54 bin 600 dolarlı seviyelere kadar indi.

Ethereum ise 3 bin 400 doların biraz üzerinde.

Çin Merkez Bankası 24 Eylül’de kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını ve aktivitelerin cezalandırılacağını duyurmuştu.