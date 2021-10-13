Sağlık

Covid-19: ABD’de bir günde 1506 kişi öldü

ABD'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1506 artışla 716 bin 570’e yükseldi.
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ABD coronavirüs Covid-19

HABER MERKEZİ

John Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı ise 114 bin 797 artarak 44 milyon 571 bin 733 olarak kayıtlara geçti.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 715 bin 570'e ulaştı.

California, 4 milyon 792 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 140 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 645 binden fazla vakayla Florida izledi. 70 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken, ölü sayısı Texas'ta 67 bini, Florida'da 57 bini geçti.

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 78,4'üne en az bir doz, yüzde 67,9'una iki doz, yüzde 7,6’sına ise üç doz Covid-19 aşısı uygulandı.

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