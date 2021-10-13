Kürdistan Bölgesi’nde salgın: Son 24 saatte 26 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 26 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 7 bin 411 Covid-19 testi yapılırken, 1099 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1805 kişi sağlığına kavuşurken, 26 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte en çok vaka ve can kaybı başkent Erbil’de görüldü.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 221 bin 588 Covid-19 testi yapılırken, 345 bin 844 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 318 bin 951 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 80 kişi yaşamını yitirdi.

20 bin 813 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.