Politika

Taliban’dan ABD ve AB’ye sığınmacı tehdidi

Taliban, “Batı'nın mali yardım musluklarını kapatması halinde yeni sığınmacı dalgası başlatma” tehdidinde bulundu.
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dünya Afganistan Taliban ABD AB Sığınmacı

HABER MERKEZİ

Afganistan’da kontrolü ele geçiren Taliban, çekilme sonrası ABD yönetimiyle ilk yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmesi ve Avrupa Birliği’nin (AB) Afganistan için 1 milyar euroluk destek paketi vaat etmesinin ardından yaptığı açıklamada, “yaptırımlar yoluyla baskı yapma girişimlerinin güvenliğe zarar vererek ekonomik sığınmacı dalgası tetikleyeceğini” bildirdi.

Taliban'ın dün akşam yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, Katar'ın başkenti Doha'da Batılı diplomatlarla buluşmasında, “Afgan hükümetini zayıflatmak kimsenin çıkarına değil, çünkü olumsuz etkileri doğrudan dünyanın güvenliğine zarar verip ülkeden ekonomik göç yaratacaktır” dedi.

Muttaki, Batılı diplomatlara hitabını şöyle sürdürdü:

“Dünya ülkelerinden mevcut yaptırımları sona erdirmelerini, bankaların normal faaliyet göstermesine izin vermesini talep ediyoruz ki, hayır kurumları, kuruluşlar ve hükümet çalışanlarına kendi rezervleri ve uluslararası mali yardımlarla maaş ödeyebilsin.”

Taliban'ın Dışişleri Bakanı'nın Katar'daki Lisansüstü Çalışmalar Enstitüsü Çatışma Araştırmaları ve İnsani Eylem Merkezi'ndeki konuşmasında, "Biz kimsenin iç işlerine karışmıyoruz ve başkalarından da aynı muameleyi bekliyoruz. Diğer ülkelerden Afganistan'a yapılacak dikteler fayda getirmez" dediği basına yansımıştı.

 

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