BM temsilcisinden Irak seçimleriyle ilgili tebrik mesajı

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’yle bir araya geldi.

Irak Başbakanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, Hennis-Plasschaert’ın 10 Ekim seçimlerini takip eden uluslararası gözlemcileri takdir ettiği belirtildi.

Açıklamada, “BM, Irak Yüksek Seçim Komisyonu'nun seçim sürecinin sorunsuz yaşamasına yardımcı olduğunu belirti. Plasschaert, Irak hükümetinin seçim merkezlerinde güvenlik ve istikrarı sağlama çabalarıyla ilgili övgüde bulundu” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu açıklamaya göre Plasschaert, erken seçim sürecinin başarılı geçmesinden dolayı Iraklıları tebrik etti.