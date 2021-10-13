Coverage Politika

BM temsilcisinden Irak seçimleriyle ilgili tebrik mesajı

BM Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi, Irak seçimlerinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesiyle ilgili tebrik mesajında bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak BM Jeanine Hennis-Plasschaert Mustafa Kazimi Irak Seçimleri 2021

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’yle bir araya geldi.

Irak Başbakanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, Hennis-Plasschaert’ın 10 Ekim seçimlerini takip eden uluslararası gözlemcileri takdir ettiği belirtildi.

Açıklamada, “BM, Irak Yüksek Seçim Komisyonu'nun seçim sürecinin sorunsuz yaşamasına yardımcı olduğunu belirti. Plasschaert, Irak hükümetinin seçim merkezlerinde güvenlik ve istikrarı sağlama çabalarıyla ilgili övgüde bulundu” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu açıklamaya göre Plasschaert, erken seçim sürecinin başarılı geçmesinden dolayı Iraklıları tebrik etti.

İlgili konular
Irak

Irak seçimlerinde 2 ay önce ölen aday milletvekili seçildi
  1 Saat
kürdistan

Başbakan: Seçim sonuçları Kürdistani bölgelerin Kürdistani kimliğini vurguladı
  1 Saat
kürdistan

KDP sandalye sayısını arttırdı
  11 Saat
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv