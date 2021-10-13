Hakkari’de 15 günlük yasak

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Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte 15 günlük yasak kararının alındığı belirtildi.

“Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı” aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Hakkari sınırları içinde 14 Ekim saat 00.01'den 28 Ekim saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, toplanmalar, halk toplantıları, ses-yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurtmak, drone, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma ve benzeri türdeki her türlü etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."